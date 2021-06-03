Нур-Султан, , 10:59 — REGNUM Казахстанская палата предпринимателей «Атамекен» предложила снизить тарифы на платные автодороги для транспортных компаний, сообщили в пресс-службе палаты.

В палате поддержали введение тарифов, однако после забастовки водителей предложили ввести систему скидок для транспортных компаний. Водители не готовы платить 25 тенге (4,29 рубля) за один километр дороги второй и третьей категории, сообщили в НПП «Атамекен».

Отмечается, что такие дороге не соответствуют минимальным требованиям. Отраслевая ассоциация Kazlogistics предложила снизить тарифы до 9 тенге (1,54 рубля) за километр. В этом случае плату будут взимать только на отремонтированных участках.

Отметим, в июне 2021 года в Казахстане 18 участков автодорог общей протяженностью 5,8 тыс. км перейдут на платную систему. 30 мая водители грузовых автомобилей устроили протест против введения платных дорог.