Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM Инфляция в России повышенная, как и инфляционные ожидания, заявила 3 июня председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы считаем, что у нас инфляция уже имеет значительную долю устойчивых компонентов. … У нас уже повышенная инфляция, у нас уже повышенные инфляционные ожидания», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что ускорение инфляции в стране начиналось со временных факторов, таких как повышение мировых цен на продовольствие и эффект ослабления курса.

«Почему мы считаем, что это уже не временно, а устойчивый? Анализ компонентов показывает, что устойчивые факторы инфляции, которые не зависят от внешних цен, растут», — добавила она.

Кроме того, инфляционные ожидания находятся на четырёхлетнем максимуме и находятся на повышенном уровне уже несколько месяцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил, что инфляция в России по итогам 2021 года составит порядка 4,5−5%, что «примерно соответствует ожиданиям Минэкономразвития, у Центрального банка оценки чуть выше».

Вместе с тем Белоусов отметил, что инфляция будет в значительной степени зависеть от развития ситуации с мировыми ценами на продовольствие.

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