Москва, , 10:57 — REGNUM Городской транспорт внутри населённых пунктов — больная тема, волнующая регионы, сообщил 3 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Петербургском международном экономическом форуме.

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

«Ещё один важный вопрос — городской транспорт внутри населённых пунктов. Это больная тема, которую все губернаторы задают. Мы понимаем и состояние дорог, и состояние подвижного состава», — сказал он.

По мнению вице-премьера, решению проблемы должны способствовать финансовые инструменты — облигации и инфраструктурные кредиты.

«Ключевой показатель — сколько люди тратят времени в пути. Чем тратят времени в пути, тем больше они работают, качественнее живут и тем лучше экономика страны», — заключил Хуснуллин.