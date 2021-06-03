Сеул, , 11:01 — REGNUM Более ста южнокорейских военнослужащих и шесть истребителей F-15K отправились 2 июня на Аляску для участия в ежегодных многонациональных военно-воздушных учениях Red Flag Alaska, которые пройдут с 10 по 25 июня. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей ВВС Южной Кореи.

По последним данным, в учениях будут задействованы в общей сложности 100 самолётов и более тысячи военнослужащих из ряда стран, включая Японию. Они обменяются тактическим и техническим опытом.

Напомним, что в 2020 году представители ВВС Южной Кореи не участвовали в учениях Red Flag Alaska из-за пандемии коронавируса.

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