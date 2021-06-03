Ставрополь, , 10:57 — REGNUM В Ставропольском крае в летний период будет ограничено передвижение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. В период с 15 июня по 15 августа на ряде региональных автодорог при температуре воздуха +32 градуса они смогут передвигаться лишь в ночное время — с 21:00 до 09:0, сообщили 3 июня в пресс-службе министерства дорожного хозяйства.

При этом данное ограничение не касается пассажирских автобусов. Не распространяется запрет на дневной проезд большегрузов и в случае возникновения всевозможных ЧС, для устранения которых потребуется перевозка необходимых грузов.

Кроме того, проезд будет разрешен для дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники при проведении ремонтных работ, а также аварийно-восстановительных работ. Со списком дорог, на которых действует данное ограничение, можно ознакомиться на сайте миндора Ставрополья.

Стоит отметить. что ограничения в период летней жары на Юге России и Северном Кавказе вводятся ежегодно, чтобы большегрузы не повредили дорожное полотно, которое подвержено разрушениям из-за высоких температур.