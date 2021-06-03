Бенд, США, 3 июня 2021, 10:57 — REGNUM Американская студия Bend Studio официально объявила о разработке новой игры. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице разработчиков в Twitter.

https://twitter.com/BendStudio/status/1400179672302882816

Представители Bend Studio поблагодарили геймеров за поддержку Days Gone (предыдущая игра студии) и пообещали поделиться подробностями нового проекта в ближайшее время. По их словам, эта неназванная игра станет «новым IP»т. е. частью совершенно новой франшизы.

Напомним, что студия Bend Studio наиболее известна по созданию приключенческой игры Days Gone. Ранее она была доступна только на PS4, однако в 2021 году вышла и на PC.

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