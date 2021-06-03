Бенд, США, , 10:57 — REGNUM Американская студия Bend Studio официально объявила о разработке новой игры. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице разработчиков в Twitter.

https://twitter.com/BendStudio/status/1400179672302882816

Представители Bend Studio поблагодарили геймеров за поддержку Days Gone (предыдущая игра студии) и пообещали поделиться подробностями нового проекта в ближайшее время. По их словам, эта неназванная игра станет «новым IP» — т. е. частью совершенно новой франшизы.

Напомним, что студия Bend Studio наиболее известна по созданию приключенческой игры Days Gone. Ранее она была доступна только на PS4, однако в 2021 году вышла и на PC.

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