Владимир, , 10:56 — REGNUM Уголовное дело о пожаре во Владимирском академическом областном драматическом театре в июне 2020 года направлено в суд, сообщили 3 июня в пресс-службе прокуратуры области.

Обвиняемым по уголовному делу по статье об уничтожении или повреждении имущества по неосторожности проходит электромонтёр, проводивший работы в театре. Пожар в здании театра произошёл днём 29 июня 2020 года. По версии следствия, из-за нарушения электромонтёром требований нормативных документов по пожарной безопасности в здании театра произошло возгорание горючих материалов от воздействия источника зажигания при проведении электросварочных, пожароопасных работ.

Огонь уничтожил имущество театра, повредил внутренние помещения и конструктивные элементы здания. Ущерб, причинённый пожаром, оценили в более чем 353 млн рублей.

Уголовное дело направлено на рассмотрение мирового судьи судебного участка № 6 Ленинского района г. Владимира.

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