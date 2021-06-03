Горно-Алтайск, , 10:56 — REGNUM На территории Республики Алтай объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, днём 4 июня и сутки 5 июня здесь ожидаются сильные ливни, грозы и град.

Ветер усилится местами до 25−28 метров в секунду, по высокогорью — до 30−32 метров в секунду. В связи с этим, а также интенсивным таянием снега в горах, спасатели предупредили жителей о возможном подъёме уровня воды в местных реках и озёрах.

«Паводковая обстановка на низменных территориях в береговых зонах может ухудшиться в населенных пунктах, традиционно попадающих в зону подтопления», — отметили в управлении.

Кроме того, есть риски нарушений в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения населения, подтоплений приусадебных участков, подтоплений и размывов дорог и так далее. Не исключены также сели и камнепады.