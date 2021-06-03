Москва, , 10:54 — REGNUM Основные задачи цифровизации в России, по крайней мере на ближайшие годы, должны быть связаны с повышением производительности труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил директор центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок. Так он прокомментировал слова главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о цифровом рубле как о финансовом будущем России.

«Цифровизация, включая использование технологий распределенного реестра и цифровых валют, является общепризнанным глобальным трендом. И ЦБ РФ находится в этом тренде. Однако надо учитывать особенности нашей страны, — призвал Чулок. — Так, согласно статистическим данным ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, уровень инновационной активности наших организаций не превышает 10% (в мире — 30−40% и более). По индексу глобальной инновационности, рассчитываемому консорциумом Корнельского университета, Школы бизнеса INSEAD и Всемирной организации интеллектуальной собственности, наша позиция стабильно после первой трети — в 2020 году она составила 47 из 131 стран, уровень владения цифровыми навыками жителей РФ, рассчитанный по методологии Евростата в 2019 году, был третьим с конца списка, между Болгарией и Польшей, уступив Кипру, Литве, Хорватии и многим другим странам ЕС».

Поэтому, как объяснил Чулок, основные задачи цифровизации России, по крайней мере на ближайшие годы, должны быть связаны с повышением производительности труда, обеспечением возможности производить продукты и услуги с новыми свойствами и обеспечивать национальную безопасность в широком понимании.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что одним из рисков при внедрении цифрового рубля может стать отток ликвидности из российских банков.

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