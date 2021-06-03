Барнаул, , 10:54 — REGNUM Предложение не давать коллекторам пенсию, обнародованное депутатом Госдумы РФ Виталием Милоновым («Единая Россия») раскритиковал депутат руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он также отметил:

«Справедливая Россия» против коллекторских агентств и даже внесла законопроект о запрете коллекторской деятельности в Госдуму. Однако пока такая деятельность и организации, ей занимающиеся, не противозаконны, дискриминировать людей, в них работающих — антиконституционно. Так что я против инициативы Милонова».

Напомним, ранее о том, что если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии, депутат Госдумы РФ Виталий Милонов («Единая Россия») заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его словам, угрожать убийствами за долги могут только подонки и негодяи.

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