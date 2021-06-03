Хабаровск, , 10:57 — REGNUM В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего рецидивиста, который жестоко убил и ограбил администратора сауны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе прокуратуры, добавив, что прокурор утвердил обвинение.

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18 октября 2020 года ранее неоднократно судимый фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения в сауне Индустриального района, с намерением похитить материальные ценности нанёс женщине-администратору не менее 27 ударов руками и ногами в голову, а также не менее трёх ударов ножом в шею. Женщина скончалась на месте.

Обвиняемый похитил её сумку с имуществом и деньгами на общую сумму 33 тыс. рублей, из подсобного помещения сауны забрал три бутылки алкоголя, крупную сумму денег, системный блок и сотовый телефон. Владельцу заведения причинён ущерб в 140 тыс. рублей.

Задержанный вину признал. Похищенное имущество было обнаружено по месту его проживания.

Уголовное дело направлено в Хабаровский краевой суд. В случае признания обвиняемого виновным, ему грозит лишение свободы сроком до 25 лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Забайкальского края, обвиняемого сразу по нескольким статьям УК, в том числе в убийстве.