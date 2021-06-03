Тбилиси, , 10:55 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 28 191 исследования на SARS-CoV-2 выявили 833 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 3 июня опубликовали на сайте Stopcov.ge.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Всего на текущую дату в стране выявили 346 983 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 330 721 победил инфекцию, в том числе 1205 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 4853 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 19 скончались в течение последних суток. В стационар на лечение поместили 3490 пациентов, в оборудованные гостиницы — 639.

Днём ранее в Грузии в результате 30 603 исследований выявили 954 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 896 человек.

Стоит отметить, что 1 июня стало известно, что министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заразилась коронавирусом. Ранее COVID-19 перенёс премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии анонсировали новые поставки вакцин от COVID-19