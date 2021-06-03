Москва, , 11:00 — REGNUM Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) заявил, что «абсолютно невиновен» в пропаганде наркотиков. Об этом он сообщил 3 июня журналистам, прибыв на заседание по своему административному делу в Зюзинский суд Москвы.

«Я абсолютно невиновен, и мы сегодня это докажем, если суд будет честным и справедливым», — приводит слова рэпера РИА Новости.

Музыкант подошёл к зданию суда в сопровождении подруги, блогера Дилары Зинатуллиной. Девушку в суд не пустили. С Моргенштерном находились три охранника, которые не давали журналистам к нему подойти.

Накануне Моргенштерн рассказал в соцсети, что не может ходить.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении Моргенштерна возбудили дело по статье 6.13 КоАП РФ, «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств». Поводом стали клипы на песни музыканта.

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