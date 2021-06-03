Пекин, , 10:51 — REGNUM Условно-бесплатная ролевая игра Genshin Impact появится в магазине Epic Games Store уже 9 июня 2021 года. Об этом сообщило издание Eurogamer.

Ранее скачать Genshin Impact на PC можно было только через официальный сайт студии MiHoYo. Начиная с 9 июня геймеры также смогут воспользоваться кодом «GenshinEpic», который позволит им получить различные внутриигровые бонусы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июня 2021 года Genshin Impact получит масштабное обновление, посвящённое летнему отдыху и исследованию уединённого архипелага. Центральное событие обновления будет называться «Лето! Остров? Приключение!».

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