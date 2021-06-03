Санкт-Петербург, , 10:51 — REGNUM Иранская нефть может вернуться на рынок уже летом 2021 года. Такое мнение в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал вице-премьер РФ Александр Новак.

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«Если сделка будет действительно подписана, то есть произойдёт возврат США к сделке, которая была ранее, то, конечно, у Ирана появится возможность снятия эмбарго, увеличения добычи, экспорта», — цитирует ТАСС Новака.

При этом вице-премьер подчеркнул, что это во многом будет зависеть непосредственно от самого Ирана, от его технических возможностей и готовности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года Соединённые Штаты впервые с 1991 года импортировали нефть из Ирана. По данным управления энергетической информации минэнерго США (EIA), каждые сутки страна получала примерно 33 тысячи баррелей. При этом Иран данный факт пока не подтверждает.

Напомним, в 2018 году Вашингтон ввёл нефтяные санкции против Ирана, но в течение полугода разрешил восьми странам импортировать иранскую нефть.

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