Джакарта, , 10:48 — REGNUM Министерство религии Индонезии приняло решение не отправлять паломников для совершения хаджа 2021 году, сообщает CNN Indonesia.

Министр религии Якут Чолил Кумас встретился с президентом Джоко Видодо для обсуждения судьбы потенциальных индонезийских паломников в этом году.

Ранее правительство Саудовской Аравии не предоставило властям Индонезии четкой уверенности в предоставлении квоты для индонезийских паломников.

Напомним, министерство религии Индонезии в 2020 году также не отправляло паломников в Мекку из-за пандемии коронавируса.