Берлин, , 10:52 — REGNUM Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила до 20 июня включительно рейсы из Франкфурта в Минск. Об этом 3 июня сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

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«Авиакомпания Lufthansa отменяет рейсы из Франкфурта в Минск до 20 июня включительно. Идет информирование пассажиров. Приносим извинения за неудобства, которые это может вызвать», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также в пресс-службе добавили, что все авиакомпании Lufthansa Group не используют для своих полетов воздушное пространство Белоруссии и летают по альтернативным маршрутам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министерство транспорта Германии сняло запрет на прием на своей территории российских самолетов.