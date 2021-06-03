Москва, , 10:48 — REGNUM Цифры опроса о поддержке гражданами России бедных людей, на самом деле, не удивительны, а закономерны, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Данные в очередной раз показывают, что Россия — это страна, где сильны социалистические настроения.

Налоги в стране надо не повышать, а уменьшать. Ставка НДФЛ должна быть плоской и составлять 10%.

Налог на депозиты и на дивиденды для мелких инвесторов нужно отменить.

При этом должен быть введен налог на активы для крупных собственников — достаточно взглянуть на список Forbes.

В этом случае при биржевой капитализации долей основных акционеров в $400 млрд и ставке налога в 3% получим $12 млрд или 900 млрд руб. дополнительной прибыли в казну», — высказал своё мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство граждан РФ (54%) согласны платить высокие налоги, если бедные люди при этом будут получать от государства больше поддержки.

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