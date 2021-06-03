Москва, 3 июня 2021, 10:47 — REGNUM Интеграция железных дорог в городской транспорт представляет огромные перспективы для российских регионов, заявил 3 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Петербургском экономическом форуме.
По словам вице-премьера, развитие железных дорог как городского транспорта — «это наша колоссальная перспектива».
За последние полгода правительство и Российские железные дороги «отработали восемь регионов, где можно уже внедрять» интеграцию, рассказал Хуснуллин. Он уточнил, что в этих субъектах уже ведётся проектирование и имеются расчёты.
«Это очень перспективная тема для всей страны», — подчеркнул Хуснуллин.