Новосибирск, 3 июня 2021, 10:47 — REGNUM Администрация города Новосибирска реорганизует департамент по социальной политике. Число административных сотрудников будет сокращено на 35%. Об этом сегодня, 3 июня, заявил мэр Анатолий Локоть.
Как сообщает «Сиб. фм», планируется слияние 14 учреждений в три обособленных юридических центра.
После реорганизации останутся центр по работе с пожилыми людьми и инвалидами, центр по работе с семьёй и детьми, единый городской комплексный центр социального обслуживания населения.
По предварительным подсчётам, после реорганизации бюджетные траты сократятся до 95 млн рублей в год.