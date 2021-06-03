Новосибирск, , 10:47 — REGNUM Администрация города Новосибирска реорганизует департамент по социальной политике. Число административных сотрудников будет сокращено на 35%. Об этом сегодня, 3 июня, заявил мэр Анатолий Локоть.

Как сообщает «Сиб. фм», планируется слияние 14 учреждений в три обособленных юридических центра.

После реорганизации останутся центр по работе с пожилыми людьми и инвалидами, центр по работе с семьёй и детьми, единый городской комплексный центр социального обслуживания населения.

По предварительным подсчётам, после реорганизации бюджетные траты сократятся до 95 млн рублей в год.