Санкт-Петербург, , 10:47 — REGNUM За первые четыре месяца 2021 года на авторынке Санкт-Петербурга было куплено новых автомобилей сегмента SUV (кроссоверов и внедорожников) на сумму 45,3 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Самым доходным автомобилем сегмента SUV за отчетный период в Санкт-Петербурге стал кроссовер Volkswagen Tiguan. В общей сложности за отчётный период автолюбители Северной столицы приобрели 1136 единиц Tiguan на сумму 2,44 млрд рублей.

На втором месте по выручке находится модель Hyundai Creta. На неё автолюбители Санкт-Петербурга потратили 1,85 млрд рублей. Всего продано было 1454 единицы такого авто. Тройку лидеров замыкает Mercedes GLE-Класса. За эту модель дилеры в общей сложности выручили 1,68 млрд рублей, продав 250 экземпляров Mercedes GLE-Класса.

Также по итогам отчетного периода было продано 670 единиц Toyota RAV4 на сумму 1,57 млрд рублей и 1458 единиц KIA Rio на 1,48 млрд рублей. Эти авто заняли в списке соответственно четвёртое и пятое места.

Напомним, в апреле 2021 года самыми доходными автомобилями в России стали машины класса SUV. Российские дилеры выручили с их продажи 298,3 млрд рублей.

Читайте также: Эксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили в России в 2021 году