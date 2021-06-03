Качканар, Свердловская область, , 10:49 — REGNUM В Качканаре (Свердловская область) решат судьбу водителя-рецидивиста, ставшего участником смертельного ДТП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Гражданин был неоднократно судим за угоны и кражи. Сейчас водитель обвиняется по п. «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно сопряжено с оставлением места его совершения).

По версии следствия, мужчина сбил двух пенсионерок. Пожилые женщины шли по пешеходному переходу ДТП, а водитель не стал сбрасывать скорость перед ними. Позже пенсионерки скончались в больнице от полученных травм. Мужчина скрылся с места ДТП, но позже явился в полицию и признался в содеянном.

Водителю грозит до 15 лет лишения свободы. Решение примет Качканарский городской суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дальнобойщик напал с монтировкой на водителя в Екатеринбурге. Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту инцидента.

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