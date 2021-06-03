Кембридж, Великобритания, , 10:45 — REGNUM Британская студия Inkle без каких-либо предварительных анонсов выпустила свою новую игру под названием Overboard! Об этом сообщило издание Eurogamer.

Overboard! — это детективная игра, в которой геймеры управляют молодой женщиной, совершившей убийство своего мужа на плывущем корабле. До конца поездки ей нужно будет убедить других пассажиров в своей невиновности и избежать наказания.

Игра доступна на PC, iOS и Nintendo Switch. PC-версию можно приобрести в магазинах GOG и Steam.

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