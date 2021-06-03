Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочего визита в Санкт-Петербург посетил автономную некоммерческую организацию «Детский хоспис», заявив, что при строительстве здания аналогичной организации в Приангарье будет учтён опыт Северной столицы. Подробности 3 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

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Питерское учреждение педиатрической паллиативной помощи для детей до 18 лет начало свою работу в 2003 году под руководством протоиерея Александра Ткаченко. Это первый детский хоспис в России со стационаром и паллиативным центром для иногородних детей с тяжелыми и ограничивающими жизнь заболеваниями.

В 2010 году хоспис стал первым государственным учреждением детской паллиативной помощи в России. А в 2016 году медучреждение изменило организационно-правовую форму на «автономную некоммерческую организацию», что позволило расширить полномочия в нескольких направлениях. В структуре хосписа работает выездная служба, курирующая около 300 детей.

Стационар рассчитан на круглосуточное пребывание 20 пациентов и 10 пациентов дневного стационара. Срок пребывания в нём зависит от индивидуальных потребностей ребёнка и семьи. А отделение интенсивной терапии оснащено современным оборудованием, предназначенным для круглосуточного наблюдения за детьми.

«Наш областной детский хоспис на сегодняшний день размещается в приспособленном помещении. Его мощность составляет 25 коек. Паллиативную помощь детям медики оказывают в стационарных и амбулаторных условиях. Работает выездная патронажная паллиативная служба. Данный вид медицинской помощи крайне необходим и является очень востребованным.

Поэтому необходимо строительство нового здания. Правительство региона занимается определением площадки под размещение объекта. И сейчас нам важно увидеть, как работают подобные учреждения в других субъектах, в том числе в Санкт-Петербурге. Лично для меня это очень важный проект.

Всë, что касается детей, их здоровья, их будущего, это приоритет в работе. Я сам был в нашем хосписе, видел глаза детей, которые там проходят лечение. Борьба с такими заболеваниями — это очень сложный процесс. Очень хочется, чтобы маленькие пациенты получали помощь в самых лучших условиях», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в городе Иркутске открылся единственный в Иркутской области детский хоспис — ОГБУЗ «Иркутский областной хоспис». Он располагается в приспособленном типовом здании детского сада 1983 года постройки. Его мощность составляет 25 коек.

Губернатор пригласил врио генерального директора СПБ ГАУЗ «Детский хоспис» Ирину Кушнареву в Иркутск, чтобы поделиться опытом работы с коллегами из Приангарья.

«Мы готовы максимально подключиться и помогать консультациями. В лечении таких пациентов все очень индивидуально, поэтому нам постоянно необходимо обмениваться знаниями. Очень хорошо, что в Иркутске есть такое учреждение. Очень хорошо, что губернатор и его команда намерены развивать это медицинское направление. Мы обязательно побываем в вашем регионе», — сказала Ирина Кушнарева.

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