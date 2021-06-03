Муйский район, Бурятия, , 10:44 — REGNUM В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Забайкальского края, обвиняемого сразу по нескольким статьям УК, в том числе в убийстве. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Тело убитого с огнестрельным ранением было найдено 26 июня 2020 года в лесу на территории Муйского района республики. Выяснилось, что мужчина приехал из соседнего Забайкалья и пропал без вести ещё в 2019 году.

По итогам кропотливой работы правоохранителям удалось задержать подозреваемого, которым оказался ранее судимый житель Читы. По версии следствия, 2 августа 2019 года мужчины поссорились «из-за разногласий в трудовой деятельности». В ходе конфликта обвиняемый выстрелил в противника из пистолета.

«От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Злоумышленник совместно со своим товарищем закопали тело земляка. После чего, похитили личные вещи, автомобиль потерпевшего, который и продали в Забайкальском крае», — отметили в ведомстве.

Приятеля предполагаемого убийцы обвиняют в укрывательстве преступления.

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