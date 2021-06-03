Москва, , 10:43 — REGNUM После проведения первого дня ЕГЭ в России отсутствуют серьёзные жалобы на нарушения. Об этом в ходе посещения пункта проведения экзамена, организованного на базе московской школы №1500, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Каких-то серьезных жалоб на нарушения после первого экзамена у нас нет», — сказал Музаев.

При этом он отметил моменты, которые связаны с тем, что «где-то, особенно в южной части РФ, в аудиториях было жарко»: «Мы эту жалобу перепроверяем и даем свои рекомендации по проведению экзаменов в этих пунктах».