Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM Заявления Запада о якобы дискриминации СМИ-иноагентов в России не соответствуют действительности. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 3 июня на деловом завтраке «ИноСМИ-Иноагенты в России» в рамках ПМЭФ.

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«Это неправда… Мы продолжаем работать со всеми», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что в Москве сделают всё возможное, чтобы дезавуировать информацию о якобы ущемлении в России прав журналистов.

Захарова также напомнила, что закон об иноагентах стал реакцией РФ на действия США, при этом он более либеральный, чем подобные законы за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году власти РФ ввели статус иностранного агента для СМИ, которые получают деньги от других государств или зарубежных организаций. Этому предшествовало объявление иноагентами в США телеканала RT America и американских партнеров Sputnik.

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