Брянск, , 10:46 — REGNUM В нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта обвиняется составителя поездов седьмого разряда железнодорожной станции Брянск-Орловский Брянского центра организации работы железнодорожных станций. Эксперты доказали, что от его преступной небрежности погиб 63-летний мужчина, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Мужчину 1956 года рождения с травмой в виде ампутации левой ноги обнаружили в июле 2019 года в междупутье станции «Брянск-Орловский». Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, где спустя шесть дней он скончался. Следователи установили, что пенсионер получил травму в результате наезда тепловоза во время выполнения маневровых работ. Экспертиза подтвердила — обвиняемый, находясь в тамбуре начального вагона состава, допустил преступную небрежность, и вопреки должностным инструкциям и ведомственным нормативно-правовым актам, допустил наезд на человека.

«В рамках расследования уголовного дела проведён ряд экспертиз, допрошено свыше 20 лиц из числа медицинских работников и сотрудников ОАО «РЖД», проведены обыски в жилых помещениях и выемки документации, регламентирующей деятельность Брянского центра организации работы железнодорожных станций. Под тяжестью неопровержимых доказательств обвиняемый признал свою вину в совершении инкриминируемого преступного деяния», — добавили в пресс-службе.

Супруга и дочь погибшего побывали на личном приёме у председателя СК РФ Александра Бастрыкина, после чего ход расследования уголовного дела был поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Кроме того продолжается расследование уголовных дел об оставлении в опасности и халатности.