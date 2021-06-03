Москва, , 10:43 — REGNUM Свои поздравления бывшему главе Кубы Раулю Кастро в связи с его 90-летним юбилеем направил президент Росси Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы 3 июня обнародован на сайте Кремля.

«Уважаемый товарищ Рауль, дорогой друг, примите искренние поздравления по случаю Вашего 90-летнего юбилея», — говорится в поздравлении.

Также российский лидер указал, что с именем юбиляра неразрывно связаны ключевые события новейшей истории Кубы.

«Посвятив всю свою жизнь защите интересов родной страны и борьбе за социальную справедливость, Вы по праву стали примером патриотизма, мужества, стойкости и государственной мудрости», — добавляется в сообщении.

Кроме того, президент РФ почеркнул, что Рауль Кастро внес большой личный вклад в становление и развитие отношений между Россией и Кубой и высказал уверенность, что «конструктивное взаимодействие между Москвой и Гаваной будет и впредь укрепляться на благо наших народов».

Помимо этого, Путин пожелал юбиляру здоровья, долголетия, бодрости духа, счастья и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня президент РФ Владимир Путин направил поздравление своему израильскому коллеге Ицхаку Герцогу в связи с его избранием.