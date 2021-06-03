Санкт-Петербург, 3 июня 2021, 10:40 — REGNUM Журналисты британского телеканала BBC отозвали свое участие в рабочем завтраке ПМЭФ для представителей средств массовой информации, которые признаны в России иностранными агентами. Об этом 3 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Однако, отметила она, накануне завтрака позвонил сотрудник BBC, который изначально заявлялся, и говорит, что «плохое знание им языка не позволило ему понять формат мероприятия и он вынужден отозвать свое участие в мероприятии».
Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила на деловом завтраке на полях Петербургского международного экономического форум, что государство не имеет никакого отношения к закрытию в России внесённого в реестр СМИ-иноагентов онлайн-издания VTimes (является СМИ — иностранным агентом).
Она предположила, что может быть спонсоров смущает то, что «у этого СМИ есть несколько иные источники дохода, которые теперь они обязаны будут предъявить всему миру», а спонсоры «не хотят ассоциироваться с этими источниками дохода».