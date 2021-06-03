Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM Журналисты британского телеканала BBC отозвали свое участие в рабочем завтраке ПМЭФ для представителей средств массовой информации, которые признаны в России иностранными агентами. Об этом 3 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Интересный момент о том, кто, кого, как ограничивает: мы организовываем этот завтрак, все открыто, пожалуйста, аккредитуйтесь, приглашения и так далее, — сказала Захарова. — Нам звонит BBC: «Мы хотели бы поучаствовать», мы говорим: «Конечно, пожалуйста».

Однако, отметила она, накануне завтрака позвонил сотрудник BBC, который изначально заявлялся, и говорит, что «плохое знание им языка не позволило ему понять формат мероприятия и он вынужден отозвать свое участие в мероприятии».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила на деловом завтраке на полях Петербургского международного экономического форум, что государство не имеет никакого отношения к закрытию в России внесённого в реестр СМИ-иноагентов онлайн-издания VTimes (является СМИ — иностранным агентом).

Она предположила, что может быть спонсоров смущает то, что «у этого СМИ есть несколько иные источники дохода, которые теперь они обязаны будут предъявить всему миру», а спонсоры «не хотят ассоциироваться с этими источниками дохода».