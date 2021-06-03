Москва, , 10:40 — REGNUM Резервы, накопленные правительством РФ, позволят ему проводить стимулирующую денежную политику в случае рецессии в экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил декан факультета экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Пекарский, комментируя высказывание руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая сочла резервы, накопленные РФ, надежной защитой от любых финансовых и геополитических сценариев.

«Накопление резервов — это важная задача и центрального банка, и правительства, — пояснил Пекарский. — Однако при том, что денежно-кредитная и фискальная политика взаимодействуют между собой, у Банка России, с одной стороны, и у Фонда национального благосостояния и Резервного фонда правительства РФ, с другой стороны, совершенно разные цели в деле накопления международных резервов. Если реализация негативных геополитических рисков приведет к рецессии в экономике, правительство будет иметь возможность на протяжении какого-то времени проводить стимулирующую политику, поддерживать инвестиции и потребление».

Но, как пояснил Пекарский, накопление международных резервов Банком России преследует иную цель — сглаживание последствий негативных внешнеэкономических шоков для валютного рынка напрямую и косвенно для всей финансовой системы и реальной экономики в части их зависимости от колебаний валютного курса.

«Объем таких резервов обычно определяют исходя из уровня долга в иностранной валюте и торгового баланса. Очевидно, что для России 600 млрд долларов покрывают соответствующие риски», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов объяснил, надолго ли может хватить РФ ее резервов в случае серьезного кризиса.

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