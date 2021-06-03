Красноярск, , 10:39 — REGNUM В районе города Красноярска и окрестностей из-за увеличения объёмов сброса на Саяно-Шушенской и Красноярской ГЭС продолжает расти уровень реки Енисей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Красноярского края.

По состоянию на утро 3 июня сброс Красноярской ГЭС составляет 6100 кубометров в секунду. Уровень воды в Енисее — 404,4 см (при критическом в 390 см).

По поручению губернатора края Александра Усса, в так называемых «красных зонах» концентрируются силы и средства оперативного реагирования на возникающие угрозы. Оперативные службы и органы управления в Красноярске переведены в режим повышенной готовности.

По информации краевого главка МЧС, в регионе в настоящее время в готовности к реагированию находятся более 500 человек и 100 единиц техники. Жителям рекомендовано принять меры по сохранению имущества.

Красноярские власти приводят данные Росгидромета, согласно которым на конец мая 2021 года зафиксированы рекордные запасы воды в снежном покрове Западных и Восточных Саянских гор — от 210 до 240% нормы.

«Таяние снега спровоцировало сильнейший за последние сто лет паводок на территории края», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске из-за паводка введён режим угрозы ЧС. По состоянию на 12:00 (местное время) 3 июня в краевом центре уровень воды в реке Енисей составлял уже 406 см.

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