Москва, , 10:39 — REGNUM Рубль продолжает постепенно укрепляться на фоне успокоения геополитических настроений, восстановления спроса на нефть и нефтепродукты, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«Также рублю помогает укрепляться достижение двухлетних максимумов цен на топливо — баррель Brent успешно преодолел отметку в $71 и штурмует вершину в $72.

На торговой сессии 2 июня российская валюта в моменте укреплялась до 73,08 рубля за доллар, закрыв день на отметке в 73,13 рубля за одну единицу американской валюты.

Евро остался почти без движения, открыв и закрыв день рядом с отметкой в 89,20 рубля.

На этой неделе в фокусе инвесторов и трейдеров будут Международный экономический форму в Петербурге, макроэкономические данные из США, а также дальнейшая подготовка встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

На фоне постепенного успокоения геополитики рубль может укрепиться до 72,50 рубля за доллар и 88,50 рубля за евро

Но нужно понимать, что новостной фон может резко смениться на негативный из-за отношений с Белоруссией, «Северного потока — 2» или новых кибератак, которые приписывают выходцам из России.

Предполагаемый коридор движения рубля к доллару на сегодня, 3 июня — 72,50−73,70 рубля за доллар и 88,50−89,70 рубля за евро», — считает эксперт.

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