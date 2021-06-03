Москва, , 10:39 — REGNUM При введении эмбарго на поставки российского углеводородного сырья денег из резервов хватит на год или максимум на три года в режиме жесточайшей экономии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов, комментируя высказывание главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что РФ может выдержать любые финансовые и геополитические сценарии за счет накопленных резервов.

«Рассуждая о неуязвимости российской финансовой системы, глава ЦБ РФ абсолютно права, но только если пытаться использовать исключительно теорию финансов, — сказал Ордов. — Если открыть классический учебник по управлению финансами и проанализировать степень диверсификации резервов по используемым инструментам, то наши резервы действительно покажут минимальную волатильность, высокий кредитный рейтинг, относительно неплохую доходность. Но когда речь заходит об отключении от SWIFT, то выясняется, что международные транзакции проводить можно станет только с помощью курьерской службы доставки еды и корреспонденции, а золото из наших международных резервов, которое не очень понятно, где хранится, похоже, придется перевозить через океан. При введении эмбарго на поставки российского углеводородного сырья денег из резервов хватит на год или максимум на три года в режиме жесточайшей экономии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Чередниченко заявил, что западные «партнеры» России могут использовать против ее экономики такие санкции, которые приведут к весьма существенным издержкам.