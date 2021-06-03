Гилфорд, Великобритания, 3 июня 2021, 10:39 — REGNUM Научно-фантастическая игра No Man's Sky получила масштабное обновление «Призмы», призванное улучшить графику проекта. Об этом сообщило издание Eurogamer.
Теперь геймеры смогут насладиться улучшенными погодными эффектами, освещением и детализацией отдельных локаций. Помимо этого, разработчики добавили в игру возможность приручать летающих существ.
No Man's Sky — это приключенческий симулятор исследователя разных планет с элементами симулятора выживания. Его разработкой занимается британская студия Hello Games.
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