Санкт-Петербург, , 10:47 — REGNUM Ленинградская область планирует стать лидером среди российских регионов в отношении так называемой «зелёной повестки». Об этом 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM. В качестве одного из первых шагов губернатор рассказал о строительстве на территории области ветряков немецкой компанией.

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

По словам Дрозденко, на днях он принимал участие в дискуссии по «зелёной повестке», которую проводили на площадке «Россия — Германия». В частности, говорилось о сложностях, которые предстоит решить странам в ближайшее время из-за повышения экспортных пошлин на продукцию, если она была произведена с наличием углеродного следа.

«Ленобласть экспортно-ориентированный регион и для нас очень важно, чтобы наша продукция, которую мы отправляем на экспорт, производилась из чистой энергии без углеродного следа», — сказал Дрозденко.

Губернатор Ленобласти добавил, что область уже подписала соглашение с немецкими партнерами о строительстве ветряков на территории региона.

«Мы полностью в повестке. Мы готовы поддержать зеленую энергетику. И, наверное, из российских регионов мы будем одни из лидеров этой повестки. Это не слова, а реальность», — подытожил Дрозденко.

Читайте ранее в этом сюжете: Первые соглашения Ленобласти на ПМЭФ — о хлебе и огнетушителях