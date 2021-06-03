Биробиджан, , 10:37 — REGNUM В районах Еврейской АО 3 и 4 июня ожидаются сильные дожди и ливни с порывами ветра до 18 м/с. Власти региона готовятся к внештатным ситуациям, к которым может привести непогода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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На внеочередном заседании комиссии по ЧС, которое экстренно собрали 3 июня, начальник регионального управления МЧС Роман Бойко сообщил, что из-за непогоды возможно кратковременное подтопление улиц и придомовых территорий. Из-за сильного ветра может быть нарушена работа объектов энергоснабжения и коммунальных систем жизнеобеспечения, также возможно обрушение крыш, строительных и рекламных конструкций.

Все ответственные за жизнеобеспечение ЕАО службы переведены в режим повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край 4 и 5 июня накроет очередной циклон — сразу в нескольких районах пройдут сильные дожди, местами ливни и грозы. В эпицентр непогоды попадут Хабаровский, Нанайский, Бикинский, имени Лазо и Вяземский районы, а также Хабаровск.