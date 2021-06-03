Москва, , 10:35 — REGNUM Процесс пандемии коронавируса в России будет затухать, а число заразившихся — сокращаться. Об этом РИА Новости заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

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«Рисков какой-либо волны или всплеска на лето и на осень по текущему коронавирусу, я считаю, нет. Могут быть небольшие колебания из-за перемещения людей в рамках отпусков. Но процесс будет затухать с уменьшением количества выявленных зараженных при одинаковом количестве тестов», — сказал Жемчугов.

По его словам, угроза остаётся лишь в тех регионах, где большое число людей не болели COVID-19 и не прививались: «Стоит сейчас сделать такой скрининг на антитела по регионам, и туда, где мало людей с антителами, направить усилия по скорейшей вакцинации, чтобы не допустить там увеличения заболеваемости и летальности».

Жемчугов подчеркнул, что в масштабах всей России пандемия коронавируса находится «уже даже не на стадии стационарной фазы, а на завершении».