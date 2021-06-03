Челябинск, , 10:33 — REGNUM В Челябинской области первый замминистра строительства и инфраструктуры задержан за получение взятки. Информацию об этом подтвердили журналистам в силовых структурах региона.

Как сообщает региональное управление СКР, преступление было совершено в 2020—2021 годах. Размер взятки превысил 1 млн рублей. Деньги якобы дал представитель одной фирмы.

Преступление выявили сотрудники челябинского управления ФСБ. Решается вопрос о том, какую ему избрать меру пресечения, и о предъявлении обвинения.