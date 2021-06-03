Астрахань, , 10:33 — REGNUM Новую пыльную бурю прогнозируют на территории Астраханской области 3 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«На территории области ожидается ветер северо-западного направления 15−18 м/с. По южной половине Астраханской области (Лиманский, Икрянинский, Наримановский районы) и г. Астрахань местами пыльная буря», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в результате пыльной бури в десяти населенных пунктах региона были зафиксированы отключения электроснабжения, в Лиманском районе без газа остались 50 абонентов, на нескольких зданиях повреждена кровля.

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