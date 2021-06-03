Ульяновск, , 10:33 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских выступил за комплексное развитие территорий, поднимая проблемы внешнего облика муниципальных образований. Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбуке» по итогам встречи с архитекторами.

Врио губернатора проинформировал, что с первый дней руководства областью «отметил ряд проблем во внешнем виде муниципальных образований».

«Прежде всего, регионального центра. Ключевая — хаотичность архитектурного облика», — написал Алексей Русских, отметив, что необходимо корректировать региональную нормативно-правовую базу в сфере градостроительства.

Также руководитель региона критично высказался о транспортно-пешеходной системе, которую оценил как «абсолютно непродуманная», ссылаясь на постоянные транспортные коллапсы.

Алексей Русских выступил за комплексное развитие территорий с учётом мнения жителей и сохранения исторического облика территорий. И выразил уверенность в том, что с участием профессионального сообщества будут определены пути решения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в голосовании за проекты благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» приняли участие свыше 45 тыс. человек. По итогам рейтингового голосования в 2022 году будет обустроено 17 общественных пространств — парков, скверов, площадей.

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