Сеул, , 10:34 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провёл 3 июня встречу с главой Индо-Тихоокеанского командования США адмиралом Джоном Акилино, который прибыл в Сеул накануне. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в ходе встречи южнокорейский дипломат поздравил американского адмирала с инаугурацией, а также призвал его способствовать укреплению союзнических отношений Южной Кореи и США, которые являются «стержнем региональной стабильности и процветания», а также обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове.

Представители двух стран также обсудили результаты саммита Южная Корея — США, состоявшегося в мае в Вашингтоне.

В свою очередь, Акилино сообщил, что поддержит дипломатические усилия Сеула и Вашингтона по укреплению мира на полуострове, сохраняя надёжную оборонительную позицию союзных сил.