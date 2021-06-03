Владивосток, , 10:43 — REGNUM Дума Владивостока на внеочередном заседании 3 июня установила дату объявления конкурса на замещение должности городского главы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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По решению депутатов конкурс стартует с 4 июня 2021 года, приём документов будет осуществляться с 7 по 21 июня включительно. Заседания конкурсной комиссии пройдут 20 и 28 июля.

Конкурс проводится в два этапа.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты думы Владивостока 27 мая приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы Олега Гуменюка на основании его заявления об отставке по собственному желанию.