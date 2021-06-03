Вашингтон, , 10:32 — REGNUM Джон Хинкли — младший, стрелок, который покушался на жизнь президента-республиканца Рональда Рейгана, заделался певцом-гитаристом на YouTube, сообщает New York Post.

Хинкли, которому сейчас 66 лет, выиграл длительное судебное разбирательство в прошлом году, в результате чего ему было позволено публично демонстрировать свою музыку, сочинения и другие произведения искусства и потенциально зарабатывать на жизнь в индустрии звукозаписи.

С тех пор Хинкли опубликовал полдюжины видеороликов на YouTube-канале, носящем его настоящее имя. Большинство из записей в комнате, где позади Хинкли видны как минимум пять часов.

Напомним, 30 марта 1981 года Хинкли открыл огонь по Рейгану возле гостиницы в Вашингтоне, округ Колумбия, из своего револьвера. Президент получил ранение в грудь. В результате нападения были ранены еще трое человек, в том числе пресс-секретарь Джеймс Брэди, который остался частично парализованным на всю оставшуюся жизнь.

Хинкли был признан невиновным по причине невменяемости и помещен в психиатрическое учреждение, где провел 35 лет. В 2016 году Хинкли разрешили переехать к своей матери в Вирджинию, а через два года жить самостоятельно.