Берлин, , 10:30 — REGNUM Возможность возникновения четвертой волны коронавируса не исключил депутат Бундестага Карл Лаутербах. Об этом он заявил 3 июня в интервью немецкому редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Он допустил, что в будущем может появиться неизвестная мутация коронавируса, поэтому Германии необходимо подготовиться к ревакцинации. Лаутербах отметил, что может потребоваться вакцинация модифицированной вакциной, эффективной против возможного нового штамма.

Напомним, 7 мая министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что в ФРГ «сломлена» третья волна коронавируса. По состоянию на 3 июня в ФРГ выявили 3,7 млн случаев заражения коронавирусом, скончались — 89,5 тыс. человек.