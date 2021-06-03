Астрахань, , 10:29 — REGNUM Пыльная буря, накрывшая Астраханскую область вечером 2 июня, оставила часть населенных пунктов без электроснабжения, в Лиманском районе отключили газ, а с нескольких зданий сорвало кровлю. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Астраханской области.

«В период с 17:.30 до 21:00 в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений (дождь, гроза, пыльная буря, порывы ветра 16 м/с) на территории 10 населённых пунктов в нескольких районах области и города Астрахань имеются частичные отключения электроэнергии. На территории Лиманского района 50 абонентов в н.п. Караванное отключено от газоснабжения. В результате сильных порывов ветра произошёл частичный срыв кровли на нескольких зданиях в Лиманском и Наримановском районе области», — сообщили в МЧС.

Пострадавших в результате непогоды нет. В регионе начались восстановительные работы, подсчитывается ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, регион 19 мая также накрыла пыльная буря. В результате пострадали два человека.