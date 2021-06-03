Новосибирск, , 10:28 — REGNUM У депутата Законодательного собрания Новосибирской области и главы совета директоров ЗАО «Коченевская птицефабрика» Александра Морозова сегодня, 3 июня, проходят обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В середине мая Морозов сообщал, что работа производственных цехов фабрики приостановлена. В министерстве сельского хозяйства Новосибирской области рассказали, что причиной приостановки производства могут быть внутренние экономические проблемы предприятия», — уточняет СМИ.

По словам двух источников редакции «Тайга.инфо», оперативные мероприятия могут быть связаны именно с птицефабрикой.