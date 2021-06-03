Санкт-Петербург, , 10:28 — REGNUM Строительство «Северного потока — 2» должно быть завершено до конца 2021 года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжает его реализацию. Мы надеемся, что эта политика будет завершена в этом году», — сказал Новак.

Вице-премьер уточнил, что осталось уложить около 100 км труб по двум ниткам, однако более точные сроки зависят от разных условий, в том числе технических и погодных.

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказываться от транзита газа через территорию Украины Москва не планирует.

Он уточнил, что транзит через Украину нужен, особенно с учётом наращивания объёма поставляемого в европейские страны газа. Песков напомнил позицию российского руководства о том, что вопрос поставок и транзита газа — экономический, так что он «должен отвечать требованиям рынка».

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