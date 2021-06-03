Санкт-Петербург, 3 июня 2021, 10:28 — REGNUM Строительство «Северного потока — 2» должно быть завершено до конца 2021 года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Вице-премьер уточнил, что осталось уложить около 100 км труб по двум ниткам, однако более точные сроки зависят от разных условий, в том числе технических и погодных.
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Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказываться от транзита газа через территорию Украины Москва не планирует.
Он уточнил, что транзит через Украину нужен, особенно с учётом наращивания объёма поставляемого в европейские страны газа. Песков напомнил позицию российского руководства о том, что вопрос поставок и транзита газа — экономический, так что он «должен отвечать требованиям рынка».
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