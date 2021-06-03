Москва, , 10:27 — REGNUM В России развиваются новые узловые аэропорты — в Ставрополье и Калининградской области. Об этом 3 июля сообщил председатель совета директоров «АЕОН Корпорейшн» Роман Троценко на Петербургском международном экономическом форуме.

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«Мы развиваем два хаба — это Кавказские Минеральные Воды с задачей обслуживания юга России и Калининград как хаб, который будет обсуживать северо-запад и вылеты на Европу», — сказал он.

Троценко отметил, что стратегия авиакомпаний основана на разных точках базирования.

«В России будет пять-шесть хабов, которые будут расположены по всей длине — от Калининграда до Владивостока и которые будут обслуживать, наверное, 65% пассажиров», — спрогнозировал бизнесмен.