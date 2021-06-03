Улан-Удэ, 3 июня 2021, 10:28 — REGNUM При взрыве на золотодобывающей шахте в Республике Бурятия погиб один из рабочих рудника. Об этом 3 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой источник.
«Самопроизвольная детонация взрывчатки произошла на руднике «Владимирский». Погиб рабочий», — сказал он.
Также источник добавил, что еще около десяти работников золотодобывающей шахты смогли эвакуироваться из нее самостоятельным образом и их в настоящее время осматривают медики. Согласно предварительным данным, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Тегеране локализован и будет полностью ликвидирован в течение двух часов.