Улан-Удэ, , 10:28 — REGNUM При взрыве на золотодобывающей шахте в Республике Бурятия погиб один из рабочих рудника. Об этом 3 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой источник.

«Самопроизвольная детонация взрывчатки произошла на руднике «Владимирский». Погиб рабочий», — сказал он.

Также источник добавил, что еще около десяти работников золотодобывающей шахты смогли эвакуироваться из нее самостоятельным образом и их в настоящее время осматривают медики. Согласно предварительным данным, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Тегеране локализован и будет полностью ликвидирован в течение двух часов.